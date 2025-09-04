Гендиректор одной из крупнейших сталелитейных компаний РФ заявил о начале кризиса масштабов 1990-х 4 4.09.2025, 20:12

3,224

Александр Шевелев

По российским металлургам ударили экспортные ограничения.

Кризис в российской металлургической отрасли сравним тем, что происходило в 1990-е. Об этом интервью РБК заявил Александр Шевелев — генеральный директор «Северстали», одной из крупнейших металлургических компаний России, на которую приходится 14% всей выплавки стали в стране.

По словам Шевелева, по металлургам ударили экспортные ограничения, связанные с санкциями, а усугубил кризис беспрецедентно долгий период высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

«Дефицит финансов способен в долгосрочной перспективе превратить промышленные предприятия в груду ржавого металла», — предупредил Шевелев. По его словам, металлурги столкнулись с резким падением спроса, а самый большой риск, который несет нынешний кризис, — это полная остановка развития.

По данным Росстата, в прошлом году российская металлургия сократила выпуск на 1,5%, несмотря на спрос оборонных заводов, а в этом спад ускорился до обвала: в июне он составил 10,2% год к году.

Магнитогорский комбинат, один из крупнейших в Европе и второй по объемам в России, отчитался о падении производства стали на 18%, а чугуна — на 9% по итогам второго квартала. «Мечел» сообщил о сокращении продаж стальной продукции на 11% за полугодие. Трубная металлургическая компания (ТМК), крупнейший в стране производитель стальных труб, потеряла 18% продаж по стальным трубам и почти 22% — по бесшовным.

«Северсталь» сократила производство стали на 8%, а чугуна на 11% в прошлом году, но в этом отчиталась об увеличении выпуска — на 8% и 35% соответственно. Тем не менее по итогам второго квартала прибыль компании упала на 55%, а денежный поток стал отрицательным — минус 25 млрд рублей за полгода.

Из-за санкций сталевары потеряли треть экспорта: в прошлом году они смогли вывезти за рубеж 20 млн тонн продукции против 31 млн тонн в довоенном 2021-м.

При этом потребление металлов в России падает двузначными темпами на фоне охлаждения экономики, прежде всего в строительстве и машиностроении, указывает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Завершение войны также может стать риском для металлургов, поскольку «в этом случае начнет снижаться потребление металлов в оборонно-промышленном комплексе», отмечает Чернов.

Из-за падения спроса и дорогих кредитов в стране существует риск полной остановки металлургических заводов, говорил Шевелев на ПМЭФ-2025. По его оценкам, в этом году сталевары могут столкнуться с невозможностью продать до 6 млн тонн стали, или почти 10% от прошлогоднего производства.

