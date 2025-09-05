закрыть
В Беларуси обязали мигрантов 11 профессий сдавать экзамен на знание госязыка

3
  5.09.2025, 9:56
  • 2,082
В Беларуси обязали мигрантов 11 профессий сдавать экзамен на знание госязыка
иллюстративное фото

Опубликован список.

Совет министров Беларуси определился, кому из мигрантов, приехавших в Республику на заработки, необходимо будет подтверждать знание одного из государственных языков — белорусского или русского. В список включили 11 профессий, а также утвердили, как именно мигранты будут сдавать языковой экзамен.

Положение о порядке оценки знаний трудящимися-иммигрантами одного из государственных языков утверждено правительственным постановлением №477 от 3 сентября 2025 года, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 5 сентября.

В списке тех, кому придется сдавать экзамен, для работы по специальности, профессий рабочих и 6 должностей служащих:

водитель автомобиля;

официант;

парикмахер;

продавец;

санитар(ка);

администратор;

акушерка (акушер);

врач-специалист (всех медицинских специальностей);

медицинская сестра и медицинский брат (всех медицинских специальностей);

помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи;

фельдшер (всех медицинских специальностей).

В закрепленном постановлением положении указано, что освоить белорусский или русский язык трудовые мигранты этих профессий должны «в пределах, необходимых для общения», а проверять знание языка у человека, претендующего на одну из выше указанных должностей, должны до заключения трудового договора.

Проводить экзамен будут в одном из закрепленных для этих целей учреждений образования (их перечень еще предстоит утвердить Министерству образования) в присутствии педагогического работника и должностного лица из отдела по гражданству и миграции. За сам экзамен, который будет проводиться в формате 30-минутного письменного тестирования, мигрантам придется платить. Тест на знание языка будет считаться сданным, если человеку удастся ответить хотя бы на половину вопросов.

