На Комаровке заметили гигантскую очередь
- 5.09.2025, 10:28
Что вызвало ажиотаж?
На Комаровке образовалась большая очередь. Видео об этом появилось в тиктоке, заметило Blizko.by.
«Комаровка, очередь за творогом. К ней всегда так, больше ни к кому», — отметила тиктокерша.
@user4096835980187 ♬ оригинальный звук - Люси
Видео набрало более 160 тысяч просмотров и более 650 комментариев.
Мнения пользователей разделились. Одни считали, что люди стоят в очереди за качественным продуктом, другие — что здесь дешевле на 50 копеек:
— Везде по 20, а там — 17, ради этого стоят такую очередь.
— На Комаровке отработала 15 лет. Это продавец Валентина, продает творог, всегда такая очередь.
— Значит, она делает все честно, без всякой химии.
— Чтобы иметь столько продукции, минимум 20 дойных коров надо. Это закуп оптом и продают как свое. Сама продаю, знаю.
— У нее много коров, творог делает сама, очень вкусный. Продает не каждый день.
— Спасибо, завтра пойду тоже постоять.
— А может, просто дешевле продают?