На Комаровке заметили гигантскую очередь 5.09.2025, 10:28

Что вызвало ажиотаж?

На Комаровке образовалась большая очередь. Видео об этом появилось в тиктоке, заметило Blizko.by.

«Комаровка, очередь за творогом. К ней всегда так, больше ни к кому», — отметила тиктокерша.

Видео набрало более 160 тысяч просмотров и более 650 комментариев.

Мнения пользователей разделились. Одни считали, что люди стоят в очереди за качественным продуктом, другие — что здесь дешевле на 50 копеек:

— Везде по 20, а там — 17, ради этого стоят такую очередь.

— На Комаровке отработала 15 лет. Это продавец Валентина, продает творог, всегда такая очередь.

— Значит, она делает все честно, без всякой химии.

— Чтобы иметь столько продукции, минимум 20 дойных коров надо. Это закуп оптом и продают как свое. Сама продаю, знаю.

— У нее много коров, творог делает сама, очень вкусный. Продает не каждый день.

— Спасибо, завтра пойду тоже постоять.

— А может, просто дешевле продают?

