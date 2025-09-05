The Conversation: Трансплантация органов не спасет Путина и Си 3 5.09.2025, 12:28

1,912

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Фантазиям диктаторов не суждено сбыться.

На военном параде в Пекине лидеры России и Китая — Путин и Си Цзиньпин — были замечены за разговором о биотехнологиях и возможности продления жизни. В частности, Путин предположил, что регулярные трансплантации органов могут позволить человеку оставаться молодым бесконечно, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Однако специалисты уверены, что подобный сценарий невозможен. Трансплантируемые органы — крайне дефицитный ресурс, и использование их ради продления жизни отдельных политиков означало бы лишение тысяч людей шанса на спасение. Даже если учитывать развитие технологий выращивания органов в лаборатории, пока наука не способна создавать полноразмерные органы, пригодные для пересадки.

Даже при гипотетическом избытке донорских органов остаются серьезные препятствия. C возрастом организм хуже переносит тяжелые операции, а мозг заменить невозможно. «Мы можем пересадить почку или печень, но не личность», — отмечают биоэтики.

Тем не менее исследования в области продления жизни продолжаются во всем мире. Эксперименты на животных показали, что определенные лекарства, генетические вмешательства, диеты и клеточные технологии способны замедлять старение. В 2024 году Путин инициировал национальный проект по борьбе со старением, однако эксперты сомневаются в способности российской науки достичь прорывов.

При этом ведущие западные миллиардеры активно финансируют аналогичные исследования. Ученые подчеркивают, что замедление старения может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и деменции, продлевая годы активной и здоровой жизни.

Главный этический вызов, считают специалисты, заключается не в самом стремлении к долголетию, а в угрозе общественного застоя. «Общество, где власть и идеи не сменяются поколениями, может оказаться в тупике», — подчеркивают они.

Бессмертие лидеров — фантазия. Но технологии, которые делают людей здоровее и дольше сохраняют активность, вполне реальны — и требуют осмысленного подхода.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com