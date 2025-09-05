The Conversation: Трансплантация органов не спасет Путина и Си

The Conversation: Трансплантация органов не спасет Путина и Си3
Фантазиям диктаторов не суждено сбыться.
На военном параде в Пекине лидеры России и Китая — Путин и Си Цзиньпин — были замечены за разговором о биотехнологиях и возможности продления жизни. В частности, Путин предположил, что регулярные трансплантации органов могут позволить человеку оставаться молодым бесконечно, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).
Однако специалисты уверены, что подобный сценарий невозможен. Трансплантируемые органы — крайне дефицитный ресурс, и использование их ради продления жизни отдельных политиков означало бы лишение тысяч людей шанса на спасение. Даже если учитывать развитие технологий выращивания органов в лаборатории, пока наука не способна создавать полноразмерные органы, пригодные для пересадки.
Даже при гипотетическом избытке донорских органов остаются серьезные препятствия. C возрастом организм хуже переносит тяжелые операции, а мозг заменить невозможно. «Мы можем пересадить почку или печень, но не личность», — отмечают биоэтики.
Тем не менее исследования в области продления жизни продолжаются во всем мире. Эксперименты на животных показали, что определенные лекарства, генетические вмешательства, диеты и клеточные технологии способны замедлять старение. В 2024 году Путин инициировал национальный проект по борьбе со старением, однако эксперты сомневаются в способности российской науки достичь прорывов.
При этом ведущие западные миллиардеры активно финансируют аналогичные исследования. Ученые подчеркивают, что замедление старения может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и деменции, продлевая годы активной и здоровой жизни.
Главный этический вызов, считают специалисты, заключается не в самом стремлении к долголетию, а в угрозе общественного застоя. «Общество, где власть и идеи не сменяются поколениями, может оказаться в тупике», — подчеркивают они.
Бессмертие лидеров — фантазия. Но технологии, которые делают людей здоровее и дольше сохраняют активность, вполне реальны — и требуют осмысленного подхода.