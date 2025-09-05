Международные спортивные правозащитные организации призвали расследовать дело Анатолия Котова 5.09.2025, 15:29

Анатолий Котов

Белорусский оппозиционер пропал в Стамбуле 21 августа.

Международные спортивные правозащитные организации Play the Game, Global Athlete и Sport and Rights Alliance поддержали призыв Белорусского фонда спортивной солидарности (BSSF) к немедленному расследованию исчезновения Анатолия Котова, который перестал выходить на связь в Стамбуле 21 августа.

Анатолий Котов — международный координатор БФСС, бывший генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси и открытый критик режима Лукашенко. Долгое время он защищал права спортсменов и находился в розыске в Беларуси и России за свою общественно-политическую деятельность.

Организации призывают международное спортивное и правозащитное сообщество:

— внимательно следить за ситуацией,

— придать делу широкий резонанс,

— добиваться от турецких властей полного расследования.

Напомним, ранее с призывом к властям Турции о расследовании дела Анатолия Котова выступила Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

Напомним, турецкое СМИ IHA установило, что Котов прибыл в Стамбул из Варшавы 21 августа и в тот же день вылетел в турецкий город Трабзон.

Белорусский политолог, как пишет издание, покинул Турцию через морской пограничный переход Трабзон рейсом в 18:35. СМИ опубликовало фото польского проездного документа для иностранца (polski dokument podróży dla cudzoziemca) на имя Анатолия Котова.

Cтамбульскому бюро «Немецкой волны» удалось поговорить с источником в полиции Трабзона. Собеседник подтвердил, что Котов покинул Трабзон 21 августа, то есть в день своего прилета в Турцию. По его словам, Котов отправился в Сочи на частной яхте. Известно, что из этого порта нет регулярного паромного сообщения. Оттуда выходят грузовые и рыболовецкие судна, круизные корабли и частные лодки. Теоретически, добраться из Трабзона по морю можно до всех стран в акватории Черного моря, но быстрее всего — в соседние Грузию или Россию.

Ни у Котова, ни у сопровождавших его людей не было никаких юридических проблем, например, вопросов с документами, «ничто не выглядело подозрительным», уточнил источник, поэтому у турецкой полиции нет причин для расследования.

Сколько было сопровождавших и кто они, он не смог сказать. По неподтвержденным данным, яхта уже ждала Котова, когда он прибыл из Стамбула в Трабзон.

В начале 2000-х Анатолий Котов работал в Министерстве иностранных дел. С 2006 по 2015 год занимал различные должности в посольстве Беларуси в Польше, прошел путь от третьего секретаря до старшего советника посла.

В 2015 году вернулся в Минск, где перешел из МИД на работу в Национальный олимпийский комитет, который в то время лично возглавлял Александр Лукашенко. Котов сначала работал там ведущим специалистом, однако вскоре занял должность генерального секретаря.

Затем работал в администрации Лукашенко, где занял должность заместителя начальника отдела финансирования государственных органов Главного финансового управления администрации диктатора.

18 августа 2020 года Котов уволился из администрации Лукашенко, в тот же день подписал открытое письмо белорусских спортсменов, выступивших против фальсификаций на выборах и осудивших насилие со стороны силовиков. Затем переехал в Варшаву. В последние годы сотрудничал с Белорусским фондом спортивной солидарности.

