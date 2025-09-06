закрыть
Трамп рассчитывает на освобождение белорусских политзаключенных

4
  • 6.09.2025, 13:46
  2,144
Трамп рассчитывает на освобождение белорусских политзаключенных
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США заявил, что это произойдет «в довольно близком будущем».

Правитель Беларуси Александр Лукашенко уже скоро может выпустить на свободу сотни политзаключенных. Это следует из заявления президента США Дональда Трампа, сделанного им во время общения с журналистами в Белом доме в пятницу, 5 сентября, передает «Немецкая волна».

По словам Трампа, речь идет о 1400 - 1500 «заложниках» (на самом деле политзаключенных в Беларуси в разы больше - Ред.), многие из которых являются политическими заключенными. У Лукашенко «еще есть 1400 или 1500 (заключенных. - Ред.), большое число, и мы говорили об их освобождении. Некоторые из них - политические. Я полагаю, что многие из них - политические. И похоже, что многие из них могут быть освобождены в определенный момент, в довольно близком будущем», - заявил президент США.

Говоря о Лукашенко, Трамп не использовал слово «президент», прибегнув вместо этого к выражению «глава Беларуси».

