В Беларуси завершились учения ОДКБ 3 6.09.2025, 14:50

2,048

Виктор Хренин

Хренин рассказал, с кем «воевали».

В Беларуси 6 сентября завершились активная фаза учений в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Об этом рассказал глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин.

Спикер напомнил, что в рамках маневров войска «выполняли задачи по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп, незаконных вооруженных формирований», обеспечивали переброску в нашу страну Региональной группировки войск, а также «участвовали в совместной операции по стабилизации обстановки».

«В основу замысла мы заложили один из возможных вариантов развития обстановки в Восточно-Европейской зоне ответственности ОДКБ — когда вероятный противник не смог добиться целей по изменению конституционного строя и смены власти путем провоцирования вооруженного конфликта, перешел к активной фазе специальной операции и одновременно завершает подготовку военной силы к задействованию в данном регионе», — рассказал Виктор Хренин.

Глава Минобороны подчеркнул, что «итоги еще подводить рано» и странам-участницам маневров еще «предстоит глубоко проанализировать, что у нас получилось».

— Но глобально могу сказать, что цель учений достигнута, — заверил начальник оборонного ведомства, подчеркнув, что «органы управления получили практику подготовки и управления войсками, а контингент ОДКБ, а это более 2000 человек, на этом оперативном фоне выполняли задачи».

