Венесуэла повторила дерзкую провокацию с кораблем США

6
  • 6.09.2025, 14:57
  • 3,264
Венесуэла повторила дерзкую провокацию с кораблем США

Второй раз за неделю.

Американские военные зафиксировали вторую за двое суток опасную активность ВВС Венесуэлы в международных водах. По данным Пентагона, истребители F-16 пролетели над эсминцем USS Jason Dunham, который выполняет задачи в акватории Южной Америки.

По информации CBS News, самолет подлетел к американскому кораблю на расстояние, позволяющее использовать вооружение. Остается неясным, были ли венесуэльские F-16 оснащены ракетами или другим боевым оснащением.

Эсминец не открывал огонь, однако Пентагон подчеркивает – такие маневры несут прямую угрозу безопасности и могут привести к серьезной эскалации.

За день до этого произошел аналогичный инцидент, который в Вашингтоне назвали «крайне провокационным» и связанным с попытками Каракаса сорвать операцию против наркоформирований.

USS Jason Dunham входит в состав группировки кораблей ВМС США, которые были переброшены в регион для борьбы с деятельностью крупных наркокартелей.

В частности, речь идет о криминальной организации Tren de Aragua, чьи вооруженные подразделения активно действуют в Венесуэле и соседних странах.

Ранее на этой неделе американские военные нанесли удар по лодке, связанной с этой бандой. В результате операции были уничтожены 11 человек, которых США считают участниками наркокартеля.

