Венесуэла повторила дерзкую провокацию с кораблем США 6 6.09.2025, 14:57

3,264

Второй раз за неделю.

Американские военные зафиксировали вторую за двое суток опасную активность ВВС Венесуэлы в международных водах. По данным Пентагона, истребители F-16 пролетели над эсминцем USS Jason Dunham, который выполняет задачи в акватории Южной Америки.

По информации CBS News, самолет подлетел к американскому кораблю на расстояние, позволяющее использовать вооружение. Остается неясным, были ли венесуэльские F-16 оснащены ракетами или другим боевым оснащением.

Эсминец не открывал огонь, однако Пентагон подчеркивает – такие маневры несут прямую угрозу безопасности и могут привести к серьезной эскалации.

За день до этого произошел аналогичный инцидент, который в Вашингтоне назвали «крайне провокационным» и связанным с попытками Каракаса сорвать операцию против наркоформирований.

USS Jason Dunham входит в состав группировки кораблей ВМС США, которые были переброшены в регион для борьбы с деятельностью крупных наркокартелей.

В частности, речь идет о криминальной организации Tren de Aragua, чьи вооруженные подразделения активно действуют в Венесуэле и соседних странах.

Ранее на этой неделе американские военные нанесли удар по лодке, связанной с этой бандой. В результате операции были уничтожены 11 человек, которых США считают участниками наркокартеля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com