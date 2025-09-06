Венесуэла повторила дерзкую провокацию с кораблем США

Венесуэла повторила дерзкую провокацию с кораблем США6
- 6.09.2025, 14:57
- 3,264
Второй раз за неделю.
Американские военные зафиксировали вторую за двое суток опасную активность ВВС Венесуэлы в международных водах. По данным Пентагона, истребители F-16 пролетели над эсминцем USS Jason Dunham, который выполняет задачи в акватории Южной Америки.
По информации CBS News, самолет подлетел к американскому кораблю на расстояние, позволяющее использовать вооружение. Остается неясным, были ли венесуэльские F-16 оснащены ракетами или другим боевым оснащением.
Эсминец не открывал огонь, однако Пентагон подчеркивает – такие маневры несут прямую угрозу безопасности и могут привести к серьезной эскалации.
За день до этого произошел аналогичный инцидент, который в Вашингтоне назвали «крайне провокационным» и связанным с попытками Каракаса сорвать операцию против наркоформирований.
USS Jason Dunham входит в состав группировки кораблей ВМС США, которые были переброшены в регион для борьбы с деятельностью крупных наркокартелей.
В частности, речь идет о криминальной организации Tren de Aragua, чьи вооруженные подразделения активно действуют в Венесуэле и соседних странах.
Ранее на этой неделе американские военные нанесли удар по лодке, связанной с этой бандой. В результате операции были уничтожены 11 человек, которых США считают участниками наркокартеля.