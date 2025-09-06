Почти 123 тысячи рейсов на севере Европы столкнулись с проблемами в навигации 3 6.09.2025, 17:50

Из-за глушения GPS Россией.

За первые четыре месяца этого года 122,6 тысячи авиарейсов на севере Европы столкнулись с помехами в работе GPS и других спутниковых систем по вине России, говорится в совместном отчете Швеции, Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши, с которым ознакомился SVT. Страны отметили, что сложившаяся ситуация представляет серьезную угрозу для международной авиационной безопасности. Только в апреле сбои затронули в среднем 27,4% или почти 43 тысячи рейсов в регионе, а в некоторых районах показатель превысил 42%. Речь шла о подмене навигационных данных и глушении сигналов, что приводило к различным последствиям: от неверного определения координат до отказов систем. Иногда их нельзя было устранить вплоть до прибытия самолета в конечный пункт назначения.

Всего от помех пострадали воздушные суда 365 авиакомпаний. Страны направили отчет в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). «Мы оцениваем ситуацию как серьезную, поскольку количество сбоев продолжает расти и не уменьшается», — отметил начальник отдела Шведского транспортного агентства Андреас Хольмгрен. Власти смогли установить, что источники помех находятся на территории России: в Калининграде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Ростове. Европейские авиационные ведомства выпустили предупреждения для пилотов и призвали авиакомпании усилить меры безопасности.

В августе стало известно, что ICAO может лишить Россию прав на имеющиеся и новые радиочастоты для гражданской авиации в качестве ответа на массовые случаи глушения GPS в районе Балтийского моря. В конце июня Финляндия, Эстония, Латвия и Литва пожаловались в Международный союз электросвязи (МСЭ), а затем эти же страны вместе со Швецией и Польшей сообщили ICAO об активизации российских средств радиоэлектронной борьбы с целью создания помех самолетам, представив подробные цифры.

Изучив данные, ICAO выразила «серьезную обеспокоенность» безопасностью полетов, заявив, что если Россия в течение 30 дней не примет меры для устранения помех, это будет считаться потенциальным нарушением международного права. Совет директоров МСЭ в свою очередь потребовал от Москвы немедленно прекратить вмешательство.

Россия начала глушить GPS над странами Европы после вторжения в Украину. Сейчас помехи фиксируются почти каждый день от аэропорта Гданьска через оживленные судоходные маршруты Балтийского моря и до воздушного пространства Эстонии и Финляндии, отмечал Defense News.

