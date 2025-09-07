закрыть
Израиль готов отменить наступление на Газу

  • 7.09.2025, 8:34
Израиль готов отменить наступление на Газу

Названо главное условие.

Израиль готов отказаться от наступления на город Газа в обмен на соглашение о прекращении войны и освобождении заложников из ХАМАС.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что такое заявление прозвучало в ответ на информацию в израильских СМИ о том, что США, Катар и Египет готовятся предложить полное соглашение, которое позволит вернуть всех заложников домой.

Информация прозвучала после того, как правительство Нетаньяху заявило, что больше не будет рассматривать частичные соглашения.

Ранее группировка ХАМАС заявила о готовности к любому соглашению, которое положит конец войне, а также к полному выводу израильских войск, беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи и другим требованиям.

