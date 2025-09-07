От партизанщины до военной элиты: как «Азов» изменил украинскую армию 3 7.09.2025, 18:59

«Азов» стал первопроходцем во многих направлениях.

Несокрушимые, непокоренные, неостановимые. Основанный Андреем Билецким «Азов» - легенда Сил обороны Украины, которая началась с партизанского отряда, став профессиональным военным формированием и топ-страшилкой для российской пропаганды.

Он всегда был чем-то гораздо большим, чем подразделение. Это олицетворение силы добровольческого движения и настоящая семья - бывших азовцев не существует, все они навсегда часть азовской семьи, передает ТНС

Отсчет официальной истории Азова ведут с 5 мая 2014 года. Но все началось раньше. Первые выстрелы в российско-украинской войне и стремительная оккупация Крымского полуострова. Начало Антитеррористической операции на Востоке. Попытки российских диверсантов раскачать юг - устроить «русскую весну» в Одессе, Запорожье, Херсоне, Николаеве. В ночь с 28 февраля на 1 марта 2014 года только что освобожденный политзаключенный режима Януковича Андрей Билецкий создает «Черный корпус» - партизанский отряд, сформированный из активистов возглавляемой им организации «Патриот Украины».

Уже на следующий день «черные человечки» обороняли от пророссийских сепаратистов Харьковскую облгосадминистрацию. В ночь с 14 на 15 марта 2014 года произошел бой на Рымарской, где российские диверсанты попытались штурмовать здание «Патриота Украины». «Тогда у половины следователей портреты Путина были в кабинетах. Половина милиционеров была с «георгиевскими ленточками». Никто не понимал, чей будет Харьков, чья возьмет в течение суток-двух... Но здесь были настоящие тигры. Тогда мы отстояли эту историю. И на следующее утро вся та сволочь рассосалась и исчезла. В прямом смысле подстрекаемую россиянами волну сепаратизма "черные человечки" мотались по всему Востоку. Те партизанские "турне" и стали зародышем "Азова", говорил Билецкий.

Бердянск, Мариуполь, бои за Донецкую область

Отбив Харьков, "черные человечки" получили инсайдерскую информацию: украинские внутренние войска покинули базу в Бердянске, оружие воинской части уже растаскивают россияне и местные сепаратисты. Единственный способ сохранить оружие для обороны - завладеть им. Единственный вариант сделать это легально - трансформироваться из партизанского отряда в милицейский. Так появился батальон специального назначения МВД "Азов" и его первые боевые достижения: несколько боев в Мариуполе и первый топ-пленник - целый министр обороны так называемой "ДНР".

В июне 2014 года подразделение сыграло ключевую роль в деоккупации Мариуполя: планирование и управление операцией осуществлял Билецкий. Согласие на ее проведение ему впервые (но не в последний раз) пришлось выбивать у скептически настроенного командования. Из техники "Азов" тогда имел обшитый броней "КАМАЗ", советскую зенитку ЗУ-23-2 и пулемет "Утес". Среди бойцов были 16 - 18-летние добровольцы. 13 июня силами "Азова", 72-й бригады и днепропетровской теробороны Мариуполь был возвращен под контроль Украины.

Далее освобождение Марьинки, бои за Иловайск, Широкино сентября 2014-го, активные оборонительные действия на Мариупольском направлении. В феврале 2015 года силами подразделения была проведена Павлополь-Широкинская наступательная операция. "Мы понимали, что надо действовать немедленно. К сожалению, другого мнения был Генеральный штаб, где идею наступления в Новоазовском направлении называли безумной и не верили в успех", - вспоминалБилецкий. Уже наученный опытом Мариуполя, он сумел убедить в необходимости контратаки, в результате которой были освобождены пять населенных пунктов: Широкино, Павлоп

Основы современного «Азова»

Создавать эффективное военное подразделение и наращивать профессионализм приходилось, не отрываясь от боев. При командовании Билецкого "Азов" стал первопроходцем во многих направлениях. Был некой тестовой площадкой новой украинской армии. Командование начало строить подразделение западного образца, готовить идеологический и мотивированный личный состав, уничтожая все проявления советчины и армейщины.

Полк первым среди подразделений перешел на стандарты НАТО, западную модель организации штабной работы и ведения боев. Вместо постсоветской вертикали - гибкость и адаптивность, лидерство младших командиров. Еще тогда командование привлекало профессиональных инструкторов из стран НАТО, бойцов отправляли на обучение за границу. В 2016 году Билецкий инициировал создание Военной школы имени полковника Коновальца для качественной подготовки сержантского состава, которой тогда мало кто занимался. Кстати, сегодня эта школа готовит специалистов для всех Сухопутных войск.

"Азов" был первым подразделением, которое стало системно работать над рекрутингом добровольцев, выведя эту работу в публичную плоскость первыми в ВСУ рекламными кампаниями. Когда разворованная и разоруженная российскими приспешниками украинская армия только начинала путь возрождения, полк стал элитным и сделал военную службу престижной - делом чести, а не обязанности. Тогда же по инициативе Билецкого появилась уникальная для военных подразделений патронатная служба. "Ангелы Азова" занимались лечением и реабилитацией раненых, помогали семьям павших.

"Азов" был образцом для подражания для многих подразделений, проявивших себя во времена АТО/ООС и полномасштабной войны. Примером того, какими должны быть современные командиры и эффективные боевые организмы. Его достижения стали базой нынешнего "Азова" - корпуса в составе Нацгвардии. Билецкий перенес и масштабировал их в своем втором легендарном подразделении - Третьей штурмовой, которая вместе с другими бригадами Сухопутных войск формирует Третий армейский корпус.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com