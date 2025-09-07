Ключевые члены ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти 7.09.2025, 19:28

1,354

Цена на нефть может упасть ниже 60 долларов за баррель.

Восемь ключевых экспортеров нефти, входящие в ОПЕК+, договорились вновь нарастить добычу нефти. В ходе видеоконференции в воскресенье, 7 сентября, профильные министры Саудовской Аравии, РФ, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана согласовали увеличение добычи на 137 тысяч баррелей в сутки начиная с октября, указывается в заявлении по итогам заседания, пишет «Немецкая волна».

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия полностью исполняет свои обязательства в ОПЕК+ «с точки зрения компенсации и с точки зрения наращивания объемов». По его словам, это «положительно сказывается» на российской нефтяной отрасли и экономике в целом. «Поэтому эти все решения будем и дальше принимать, исходя из необходимости сохранения баланса спроса и предложений на мировом рынке», - сказал он.

Цена на нефть упадет ниже 60 долларов за баррель

Цена на нефть в настоящее время колеблется от 65 до 70 долларов за баррель, в этом году показатель сократился на 12 процентов. По оценке эксперта норвежского аналитического центра Rystad Energy Хорхе Леона, которую приводит агентство AFP, решение ОПЕК+ снизит цену на нефть до уровня ниже 60 долларов за баррель.

В начале августа восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 547 тысяч баррелей в сутки в сентябре. Страны также подтвердили намерение полностью компенсировать любой объем перепроизводства с января 2024 года.

В апреле восемь стран ОПЕК+ начали увеличивать добычу, сначала незначительно, на 138 тысяч баррелей в сутки. Затем в мае, июне и июле - на 411 тысяч баррелей в сутки, в августе - на 548 тысяч баррелей в сутки, в сентябре - на 547 тысяч баррелей в сутки.

