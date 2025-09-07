Госдеп США определил только два города, в которых беларусы могут получать визы 7.09.2025, 20:17

1,148

Обновлены инструкции.

Государственный департамент США обновил свои инструкции для всех заявителей на неиммиграционные визы, которые записываются на собеседование. Соответствующая информация 6 сентября была размещена на сайте бюро по консульским делам Госдепа, передает «Белсат».

Согласно ей, граждане Беларуси имеют право подаваться на визу в Вильнюсе (Литва) и Варшаве, Украины – в Кракове и Варшаве, а России – в Варшаве и Астане (Казахстан).

Отметим, что с 28 февраля 2022 года посольство США в Минске больше не оказывает никаких консульских услуг.

Посольство США отмечало,что все заявители на неиммиграционную визу должны подать заявление на получение визы за пределами Беларуси. Их число не уточнялось. При этом Государственный департамент поручил посольству в Варшаве оформлять иммиграционные визы для жителей Беларуси.

Посредники предлагали оформления виз США в Польше, Литве, Узбекистане и Казахстане.

