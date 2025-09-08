ВСУ освободили сразу три населенных пункта 8.09.2025, 7:30

Успех на Донбассе.

Украинские Силы обороны освободили от врага село Владимировка в Донецкой области и отбросили российские войска в нескольких других населенных пунктах.

Об этом сообщает на аналитический проект DeepState.

«Силы обороны Украины зачистили Владимировку, отбросили противника вблизи Разино, Золотого Колодезя и в Новоторецком», — говорится в сводке.

Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в августе на Покровском направлении украинские войска потеряли 5 кв. км территории, однако вернули под контроль 26 кв. км украинской земли.

