В польском Тересполе упал неизвестный дрон 8.09.2025, 8:12

Обломки БПЛА обнаружены в районе пограничного перехода.

Еще один дрон упал в Люблинском воеводстве Польши. Как сообщила полиция, обломки неопознанного летающего объекта были обнаружены в населенном пункте Полатыче, в районе польско-белорусского пограничного перехода в Тересполе. Дрон нашли в воскресенье, сообщает TVP.

«В связи с происшествием никто не пострадал», – сообщила полиция.

Всю ночь службы обеспечивают охрану места, где был обнаружен объект. Больше информации полиция намерена предоставить после осмотра места происшествия, а также обломков самого объекта.

По данным Onet, это был дрон с двигателем и установленными винтами.

