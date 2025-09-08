закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 8:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В польском Тересполе упал неизвестный дрон

  • 8.09.2025, 8:12
  • 1,432
В польском Тересполе упал неизвестный дрон

Обломки БПЛА обнаружены в районе пограничного перехода.

Еще один дрон упал в Люблинском воеводстве Польши. Как сообщила полиция, обломки неопознанного летающего объекта были обнаружены в населенном пункте Полатыче, в районе польско-белорусского пограничного перехода в Тересполе. Дрон нашли в воскресенье, сообщает TVP.

«В связи с происшествием никто не пострадал», – сообщила полиция.

Всю ночь службы обеспечивают охрану места, где был обнаружен объект. Больше информации полиция намерена предоставить после осмотра места происшествия, а также обломков самого объекта.

По данным Onet, это был дрон с двигателем и установленными винтами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров