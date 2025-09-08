Поляки восхищаются белорусами после концерта в Варшаве
- 8.09.2025, 13:24
Так чисто после выступлений в клубе Progresja еще не было.
5 сентября в варшавском клубе Progresja прошел фестиваль белорусской музыки Graj.
Свои песни исполнили лучшие белорусские группы: Naviband, Крамбамбуля, Петля Пристрастия, Biaz Nazvy (:B:N:), Prypiać и подляшский дуэт Sw@da x Niczos.
Белорусы, которые работают в клубе Progresja, поделились реакцией польский коллег на концерт.
«Мало того, что им понравился сам концерт, так они в восхищении от публики. Говорили, что, наверное, так чисто после концерта еще никогда не было», — рассказала белоруска.
«Менеджер клуба сказала: «Я смотрела на вас и понимала, что у вас другая форма ментальности, которой можно только поучиться», — поделился реакцией своей начальницы белорус.
