Террористы открыли огонь на автобусной остановке в Иерусалиме

  • 8.09.2025, 13:25
  • 1,186
Террористы открыли огонь на автобусной остановке в Иерусалиме
Фото: Reuters

Пятеро погибших.

В Иерусалиме утром 8 сентября произошел теракт: нападавшие открыли огонь по людям на автобусной остановке у развязки Рамот на северной окраине города. Погибли пять человек, не менее десяти получили ранения — как огнестрельные, так и порезы разбитым стеклом, сообщает Ynetnews.

По данным полиции, в 10:13 двое нападавших начали стрелять по автобусу маршрута № 62 и по находившимся рядом людям. Два человека — солдат Армии обороны Израиля и вооруженный гражданский — застрелили обоих ответным огнем.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что пострадавших доставили в больницы «Шаарей Цедек» и «Хадасса». Для экстренных переливаний туда срочно отправили запасы крови из центрального банка в Рамле.

По предварительным данным, нападавшие были палестинцами из Восточного Иерусалима. У них был автомат «карло» — кустарный аналог шведского автомата Carl Gustaf m/45, широко распространенный на палестинских территориях.

