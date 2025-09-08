Латвия потребовала от более чем 800 россиян покинуть страну 2 8.09.2025, 14:28

Они не сдали экзамен на знание латышского языка.

Миграционное управление Латвии потребовало от 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября. Об этом сообщила руководитель управления Майра Розе в репортаже латвийского телевидения LTV, пишет lsm.lv.

Причиной стали изменения в иммиграционном законодательстве, принятые осенью 2022 года в ответ на российское вторжение в Украину. Принятые тогда поправки обязывают граждан России подтвердить знание латышского языка на уровне A2. Такой экзамен в 2023 году сдали 46% участников, остальным же дали еще два года на подготовку.

Кроме тех россиян, которые должны выехать из Латвии к середине октября, еще примерно двум тысячам граждан РФ необходимо срочно пересдать экзамен до конца сентября, иначе их тоже могут депортировать из страны.

