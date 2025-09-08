закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

DW: Анналена Бербок приступит к работе в ООН

  • 8.09.2025, 15:58
  • 1,832
DW: Анналена Бербок приступит к работе в ООН
Анналена Бербок

Бывшую главу МИД Германии избрали на пост президента Генеральной Ассамблеи ООН.

Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ранее лидер партии «Зеленые», начнет работу в Нью-Йорке 9 сентября на посту президента Генеральной Ассамблеи ООН. На эту должность она была избрана 2 июня в ходе тайного голосования, что стало редкостью, обычно кандидатура утверждается поднятием рук. Такой формат голосования, по словам дипломатов, был инициирован Россией, учитывая критику Бербок войны России против Украины, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Бербок получила 167 голосов из 193 возможных. Теперь она будет председательствовать на заседаниях Генассамблеи и вести закрытые консультации с представителями 193 стран-членов ООН. Среди ее задач — подготовка к избранию нового Генерального секретаря ООН в 2026 году.

Назначение Бербок сопровождалось критикой в Германии. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что в его правительстве не будет «дискуссий о внешней политике этой дамы». Некоторые члены бывшей коалиции отмечали, что Бербок не всегда проявляла дипломатичность в отношениях с Россией и Китаем.

Первоначально на пост президента Генассамблеи Германия планировала выдвинуть высококвалифицированного дипломата Хельгу Шмид, известную своей работой над ядерной сделкой с Ираном. Однако уходящее правительство решило номинировать Бербок. Она заявила, что будет служить интересам всех стран-членов, действовать как «объединяющий фактор» и «честный посредник».

В период работы министром иностранных дел с декабря 2021 по май 2025 года Бербок совершила многочисленные зарубежные поездки, включая страны Ближнего Востока и Персидского залива, что, по ее словам, укрепило связи Германии с регионами за пределами Европы.

Начало работы Бербок в ООН совпадает с уходом из политики ее бывшего соратника Роберта Хабека, который теперь займется преподавательской деятельностью. Партия «Зеленые» теперь предстоит переосмысление своей роли как оппозиционной силы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян