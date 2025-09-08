DW: Анналена Бербок приступит к работе в ООН 8.09.2025, 15:58

1,832

Анналена Бербок

Бывшую главу МИД Германии избрали на пост президента Генеральной Ассамблеи ООН.

Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ранее лидер партии «Зеленые», начнет работу в Нью-Йорке 9 сентября на посту президента Генеральной Ассамблеи ООН. На эту должность она была избрана 2 июня в ходе тайного голосования, что стало редкостью, обычно кандидатура утверждается поднятием рук. Такой формат голосования, по словам дипломатов, был инициирован Россией, учитывая критику Бербок войны России против Украины, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Бербок получила 167 голосов из 193 возможных. Теперь она будет председательствовать на заседаниях Генассамблеи и вести закрытые консультации с представителями 193 стран-членов ООН. Среди ее задач — подготовка к избранию нового Генерального секретаря ООН в 2026 году.

Назначение Бербок сопровождалось критикой в Германии. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что в его правительстве не будет «дискуссий о внешней политике этой дамы». Некоторые члены бывшей коалиции отмечали, что Бербок не всегда проявляла дипломатичность в отношениях с Россией и Китаем.

Первоначально на пост президента Генассамблеи Германия планировала выдвинуть высококвалифицированного дипломата Хельгу Шмид, известную своей работой над ядерной сделкой с Ираном. Однако уходящее правительство решило номинировать Бербок. Она заявила, что будет служить интересам всех стран-членов, действовать как «объединяющий фактор» и «честный посредник».

В период работы министром иностранных дел с декабря 2021 по май 2025 года Бербок совершила многочисленные зарубежные поездки, включая страны Ближнего Востока и Персидского залива, что, по ее словам, укрепило связи Германии с регионами за пределами Европы.

Начало работы Бербок в ООН совпадает с уходом из политики ее бывшего соратника Роберта Хабека, который теперь займется преподавательской деятельностью. Партия «Зеленые» теперь предстоит переосмысление своей роли как оппозиционной силы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com