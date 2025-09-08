В России при загадочных обстоятельствах погиб топ-менеджер 9 8.09.2025, 16:19

5,838

19-й с начала войны.

В понедельник под Калининградом обнаружили мертвым гендиректора компании по добыче калийно-магнивевых солей «К-Поташ Сервис» Алексея С., сообщает со ссылкой на источники Shot. Тело «нашли без головы», рассказал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, обезглавленный труп лежал под мостом, на нем был закреплен буксировочный трос.

Как отмечает The Moscow Times, погибший возглавил «К-Поташ Сервис» в октябре 2022 года. Компания занималась проектом калийного рудника в поселке Нивенское Калининградской области. Рудник должен был заработать в 2021 году, но его запуск откладывали из-за протестов местных жителей.

Погибший стал как минимум 19-й топ-менеджером, умершим в России при загадочных обстоятельствах за последние три с половиной года. В августе стало известно о смерти Дмитрия Осипова, председателя совета директоров «Уралкалия», и Михаила Кенина, основателя и главного акционера ГК «Самолет» — крупнейшего в России застройщика. Причины их смерти остались неизвестными.

В январе 2022 года в элитном поселке в Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего главу транспортной службы «Газпром инвест» Леонида Шульмана. Еще через месяц в московской квартире нашли тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанка, а также его жены и дочери.

В июле 2022 года в элитном коттеджном поселке «Морские террасы» у Финского залива нашли тело 61-летнего Юрия Воронова — гендиректора транспортной компании «Астра Шиппинг», которая в том числе работала на арктических подрядах «Газпрома». Он погиб от выстрела в голову.

Осенью 2022 года выпал из окна Центральной клинической больницы Управделами президента в Москве 67-летний председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов. Пришедший на его место 66-летний Владимир Некрасов умер спустя год из-за «острой сердечной недостаточности». В марте 2024-го на 54-м году жизни скончался вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус. Причины и обстоятельства смерти топ-менеджера в компании не раскрыли.

В феврале 2023 года в подмосковном доме на Рублево-Успенском шоссе был найден мертвым Вячеслав Ровнейко — совладелец бельгийской нефтетрейдинговой компании Nafta (B) N.V. и гендиректор Межрегионального топливного союза.

В октябре 2024 года в Москве из окна своей квартиры выпал экс-замдиректора «Норильского никеля» Михаил Рогачев. В июле 2025 года с 17 этажа дома на Рублевском шоссе выпал вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов.

Также застреленным на вилле в Испании был найден Сергей Протосеня, бывший топ-менеджер «Новатэка»; мертвым в гараже дома под Петербургом нашли Александра Тюлякова, топ-менеджера финансового подразделения «Газпрома».

Павел Пчельников, директор по коммуникациям «Цифровой логистики» (РЖД), был найден с признаками суицида на балконе квартиры в Москве. Основатель «Владимирского стандарта» Павел Антов выпал из окна отеля в Индии. Директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин выпал с катера во время прогулки у острова Русский.

Выпала из окна после вечеринки вице-президент «Локо-Банка» Кристина Байкова. Первого замглавы «Якутскэнерго» Игоря Шкурко нашли мертвым в СИЗО Якутска.

