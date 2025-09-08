закрыть
8 сентября 2025, понедельник
В Латвии на границе с Беларусью обнаружены аэростаты с контрабандными сигаретами

  • 8.09.2025, 17:02
Возбуждено уголовное дело.

Два метеозонда, к которым были привязаны свертки с 60 тыс. сигарет «NZ Gold» с белорусскими акцизными марками, обнаружены 8 сентября пограничниками Малиновской волости Аугшдаугавского края Латвии (граничит с Беларусью), сообщила Государственная пограничная охрана балтийского государства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 221 Уголовного закона страны за незаконный оборот табачных изделий, совершенный в крупном размере.

