закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 21:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нетаньяху анонсировал масштабную наземную операцию в Газе

  • 8.09.2025, 20:46
Нетаньяху анонсировал масштабную наземную операцию в Газе

Израильский премьер предупредил жителей города Газа о необходимости покинуть город.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население города Газа покинуть его и анонсировал масштабную наземную операцию. Обращение Нетаньяху опубликовано на его канале в YouTube.

«Мы намерены решительно бороться с террором. <...> Все это лишь вступление и прелюдия к главной мощной операции: наземному маневру наших сил, которые сейчас организуются и входят в город Газа. Я говорю жителям Газы <...> слушайте меня внимательно: вас предупредили, уходите оттуда!», — сказал Нетаньяху, выступая в бункере штаба израильских ВВС.

Он добавил, что за последние дни израильские силы снесли в Газе 50 высоток, которые использовались террористическим движением ХАМАС.

Ранее 8 сентября в результате стрельбы на перекрестке Рамот у въезда в Иерусалим погибли шесть человек. Двое стрелков проникли в автобус и начали стрелять по пассажирам. По информации The Times of Israel, напавшие были палестинцами из деревень близ Рамаллаха на Западном берегу, они использовали самодельные пистолеты-пулеметы «Карло». Оба стрелка были убиты.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян