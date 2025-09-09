Польша станет крупнейшим бенефициаром нового бюджета ЕС 9.09.2025, 5:57

Фото: charter97.org

Варшава может рассчитывать на 123 млрд евро.

Польша приветствует проект нового бюджета ЕС на 2028-2034 годы, но хотела бы изменить некоторые положения. Об этом в Брюсселе заявил заместитель министра финансов и региональной политики Ян Шишко, передает «Польское радио».

Согласно проекту нового бюджета ЕС, Польша должна получить более 123 млрд евро. Это очень благоприятные прогнозы, — отметил замминистра Шишко.

«Мы рады, что Польша станет крупнейшим бенефициаром нового бюджета ЕС. Это фундаментальный вопрос. Европейская комиссия также приняла позицию Польши, и теперь расходы на оборону и безопасность будут исключены из климатических целей. Это означает, что мы сможем свободно инвестировать в польские заводы и производство оружия из европейских фондов, что естественно. Запрет был бы абсурдным, потому что эклектический танк пока еще никто не изобрел», — сказал Ян Шишко.

Что касается замечаний Польши к проекту нового бюджета ЕС, то, по словам, заместителя министра финансов, речь, в первую очередь, идет о пожелании Еврокомиссии сосредоточить под своим контролем большее количество средств.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта хотел бы завершить переговоры стран ЕС об окончательной форме нового бюджета ЕС к концу следующего года. Замминистра Шишко, однако, считает это маловероятным.

