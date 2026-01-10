В Беларуси запретили популярный шариковый дезодорант 5 10.01.2026, 14:46

4,958

Он входит в состав подарочных наборов.

В Беларуси запретили продавать шариковый антиперспирант Rexona, который в том числе входит в состав подарочных наборов, следует из реестра Госстандарта, пишет «Зеркало».

Антиперспирант Rexona, произведенный российской фирмой «Юнилевер Русь», запретили продавать в Беларуси из-за несоответствия требованиям безопасности.

Причина — наличие в составе ингредиента Butylphenyl methylpropional. Он также называется лилиаль. Это вещество считают аллергеном, способным вызывать раздражение кожи в некоторых случаях, в косметике его использовать нельзя.

Кроме того, под запрет попала и российская туалетная вода Franca Feretti Black.

Причина — при производстве использован ингредиент lyral (4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde), запрещенный при изготовлении парфюмерно-косметической продукции.

