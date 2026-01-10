закрыть
11 января 2026, воскресенье
Лауреат Нобелевской премии хочет «поделиться» наградой с Трампом

19
  • 10.01.2026, 18:59
  • 8,986
Лауреат Нобелевской премии хочет «поделиться» наградой с Трампом
Мария Корина Мачадо

В Норвежском нобелевском комитете отреагировали.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила о желании «поделиться» своей Нобелевской премией мира с президентом США Дональдом Трампом.

Однако в Норвежском нобелевском комитете отметили, что этого нельзя сделать.

- После объявления (о присуждении. – Ред.) Нобелевской премии ее нельзя отменить, разделить или передать другим лицам. Решение является окончательным и остается в силе навсегда, – говорится в объяснении комитета, который и присуждает премию мира.

Ранее, 6 января, лидер оппозиции Венесуэлы заявляла, что хочет «поделиться» наградой с Трампом. Это произошло после того, как 3 января Америка провела военную операцию в Венесуэле и арестовала диктатора страны Николаса Мадуро и его жену.

В октябре 2025-го, после присуждения награды, Мачадо посвящала ее своему народу и руководителю Штатов. Последний неоднократно заявлял, что хочет получить Нобелевскую премию мира.

Уже 8 января Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News, что планирует встретиться с Мачадо на следующей неделе.

Президент США отметил, что знает о ее намерении «поделиться» премией, и что это будет «большая честь».

