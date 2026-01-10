Эксперты назвали лучшее европейское авто года

Эксперты назвали лучшее европейское авто года3
- 10.01.2026, 20:49
Впервые за полвека это Mercedes-Benz.
Лучшее авто года в Европе — новый Mercedes CLA. Церемония награждения прошла в рамках автошоу в Брюсселе, сообщается на сайте премии.
В голосовании Mercedes CLA победил с серьезным отрывом. Он набрал 320 баллов тогда, как «серебряный» призер Skoda Elroq — 220, а «бронзовый» Kia EV4 — 208.
Лучшие авто года в Европе — результаты голосования:
1. Mercedes-Benz CLA — 320 баллов.
2. Skoda Elroq — 220.
3. Kia EV4 — 208.
4. Citroen C5 Aircross — 207.
5. FIAT Grande Panda — 200.
6. Dacia Bigster — 170.
7. Renault 4 E-Tech — 150.
Это первая победа в конкурсе для Mercedes-Benz с 1974 года (тогда выиграл седан S-Class). Эксперты из жюри чаще всего ставили Mercedes CLA на первое место в голосовании и отметили, что в линейке модели есть как гибридный вариант с ДВС, так и электрические версии.
Премия European Car of the Year вручается с 1964 года. Лучшие авто года в Европе выбирает жюри из 60 журналистов, представляющих 35 стран. В прошлом году победителем стал электромобиль Renault 5 E-Tech.