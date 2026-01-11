закрыть
«Хавьер» или «Улли»: какой циклон оказался мощнее

1
  • 11.01.2026, 8:47
  • 4,300
Фото: t.me/meteovibe

Две стихии сравнили в цифрах.

Циклон «Улли», который пришел в нашу страну вечером 8 января, стал рекордным по количеству осадков. Однако легендарный «Хавьер» сохранил за собой первенство по скорости ветра. Об этом пишет телеграм-канал «Метеовайб».

Автор канала, ссылаясь на статью «Климатические особенности прошлых зим в Беларуси. Циклон «Хавьер», пишет, что максимальный прирост снежного покрова за 14−16 марта 2013 года составил 20−32 см. А в период 8−10 января 2026 года он оказался выше — 20−34 см.

«Причем увеличение снежного покрова на 10 см и более затронуло большую территорию», — отмечает «Метеовайб».

В «Хавьер» максимальное количество осадков за сутки 15 марта 2013 года составило 37 мм: рекорды зафиксированы в Мозыре и Лельчицах. «Улли» 10 января засыпал Могилев — 37 мм осадков.

«Но с учетом дня 9 января и ночи 11 января, суммарное их количество в Могилеве и Жлобине составило 43 и 41 мм (более 1 месячной нормы)», — отмечает «Метеовайб».

У «Хавьера» были выше:

интенсивность осадков — за сутки в Горках выпало 26 мм, (в Могилеве 10 января во время «Улли» — 25 мм);

скорость ветра: Воложин, Волковыск — 24 м/с (максимальные порывы при прохождении «Улли» составили 19 м/с — Ошмяны).

сугробы: максимальная их высота в Мстиславле была 50−61 см.

Однако, отмечает «Метеовайб», учитывая, что в 2013 высота снежного покрова была значительной и до прихода «Хавьера» (в Минске — 46 см), «Улли» можно назвать рекордсменом по количеству принесенных осадков и увеличению высоты снежного покрова.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в начале недели арктический воздух принесет в страну существенное похолодание. Средняя температура ожидается на 8−10°C ниже климатической нормы.

