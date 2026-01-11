закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:40
CNN: Трамп рассматривает несколько вариантов военных действий против Ирана

1
  • 11.01.2026, 22:27
  • 2,908
Дональд Трамп

Но есть определенные опасения.

Президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий против Ирана, ни один из которых не предусматривает ввод туда американских войск, сообщил канал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По их данным, за последние дни Трампа проинформировали о различных планах вмешательства. Некоторые из обсуждений также включали варианты, которые не предусматривают прямого применения военной силы США, отметил один из чиновников.

Источники канала уточнили, что ряд вариантов, представленных Трампу, предусматривает атаки на службы безопасности Тегерана, которые используются для подавления протестов.

В то же время, в администрации президента США есть опасения, что военные удары могут подорвать протесты, вызвав эффект сплочения иранского народа в поддержку правительства, или привести к тому, что Иран сам применит военные силы в ответ.

По словам источников канала, Трамп еще не принял окончательного решения, но серьезно рассматривает возможность действий, ведь число погибших в Иране продолжает расти.

Варианты, которые рассматривает президент, не предусматривают размещение войск в Иране, сообщил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома.

