12 января 2026, понедельник, 13:15
Венесуэла освободила политзаключенных из Италии

  • 12.01.2026, 10:16
Сейчас они находятся в безопасности в итальянском посольстве в Каракасе.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что власти Венесуэлы освободили двух итальянских заключённых. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Мелони, сотрудник гуманитарной организации Альберто Трентини и бизнесмен Марио Бурло были освобождены и сейчас находятся в безопасности в итальянском посольстве в Каракасе.

Итальянский премьер выразила «радость и удовлетворение» по поводу их освобождения и добавила, что уже успела с ними пообщаться. Она также поблагодарила исполняющую обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес за «конструктивное сотрудничество», которое та проявила.

Мелони отметила, что с момента, когда США отстранили диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро в результате неожиданной атаки в начале месяца, в стране был освобождён ряд местных и иностранных заключённых.

Ранее премьер Италии рассказывала, что её правительство «ежедневно» работает над освобождением заключённых в Венесуэле в течение более 400 дней. «Работа ведётся через политические, дипломатические и разведывательные каналы», — пояснила она.

