14 января 2026, среда, 0:15
Билл и Хиллари Клинтон отказались дать показания по делу Эпштейна

  • 14.01.2026, 6:31
Билл и Хиллари Клинтон отказались дать показания по делу Эпштейна

42-й президент США и экс-госсекретарь пообещали «решительно защищаться».

42-й президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, отказались дать показания по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Они назвали юридически недействительными повестки, выданные комитетом Палаты представителей по надзору.

«Мы будем решительно защищаться»,— заявили Билл и Хиллари Клинтон в совместном письме, опубликованном в соцсети Х бывшего президента. Они добавили, что уже передали всю имеющуюся у них информацию по делу, и назвали преступления Джеффри Эпштейна ужасными.

Председатель комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер сообщил, что на следующей неделе он начнет процедуру привлечения Билла и Хиллари Клинтон к ответственности за неуважение к Конгрессу. Это может привести к судебному преследованию со стороны Министерства юстиции США, поясняет Associated Press. «Никто не обвиняет Клинтонов в каких-либо правонарушениях. У нас просто есть вопросы»,— сказал Комер журналистам после того, как Билл и Хиллари Клинтон не пришли на допрос.

Билл Клинтон фигурирует среди опубликованных материалов по делу Эпштейна. На одном из фото бывший президент США сидит в джакузи с жертвой финансиста. Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Он покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке, ожидая суда. Файлы его дела публикуются в соответствии с принятым 19 декабря «Актом о прозрачности файлов Эпштейна».

