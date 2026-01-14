Бывшему президенту Южной Кореи запросили смертный приговор 2 14.01.2026, 10:51

1,998

Юн Сок Ель

Суд в Сеуле примет решение 19 февраля.

Специальная группа прокурора Южной Кореи потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля за ранее совершенную им неудачную попытку ввести военное положение в стране, передает местное информационное агентство Yonhap.

«Бывший президент Юн ввел военное положение с целью удержаться у власти надолго, захватив судебную и законодательную власть», - заявил помощник специального прокурора во время заключительного слушания дела в Центральном окружном суде Сеула. «Характер преступления серьезен, поскольку он мобилизовал материальные ресурсы, которые должны были быть использованы исключительно в интересах национального сообщества», - подчеркивается в обвинении.

Как отмечает Yonhap, в момент зачитывания ходатайства о вынесении приговора южнокорейский экс-президент «слабо улыбнулся из зала суда, в то время как некоторые из его сторонников в зале громко выругались». Слушание дела продолжалось около 11 часов. Суд планирует вынести приговор экс-президенту 19 февраля.

В конце декабря экс-президента Южной Кореи требовали приговорить к 10 годам

Специальный прокурор Южной Кореи в том же суде Сеула 26 декабря потребовал приговорить бывшего президента страны Юн Сок Ёля к 10 годам тюрьмы по обвинению в воспрепятствовании правосудию, сообщало Yonhap в тот день.

Пять лет тюрьмы для Юна запросили за то, что он пытался помешать следователям арестовать его в январе 2025 года, забаррикадировавшись в президентской резиденции. Три года - за нарушение прав девяти членов кабинета министров, которые не были вызваны на совещание по его плану ввести военное положение, а также за распространение ложных сведений в иностранной прессе о введении положения и уничтожение записей разговоров с защищенных телефонов, используемых военным руководством страны. Еще два года - за составление, а затем уничтожение ложного указа о введении военного положения.

Как тогда отмечалось, экс-президент фигурирует в еще трех уголовных делах, связанных с попыткой ввести военное положение. По одному из них он был обвинен в руководстве мятежом. Кроме того, в ноябре группа спецпрокурора обвинила Юна в пособничестве КНДР и злоупотреблении властью в связи с предполагаемой отправкой беспилотников в Северную Корею в октябре 2024 года. По версии правоохранителей, тем самым Юн хотел спровоцировать боевые действия и использовать их как предлог для введения военного положения в стране. По оценке следствия, тем самым"принес пользу врагу», так как южнокорейские дроны разбились недалеко от столицы КНДР.

Арест экс-президента и отстранение его от власти

В начале декабря 2024 года в Южной Корее разразился политический кризис, после того как на фоне споров о бюджете Юн Сок Ёль неожиданно объявил в стране военное положение, обосновав этот шаг «антигосударственной деятельностью» оппозиции. Парламент страны отказался утвердить это решение, и уже на следующее утро главе государства пришлось отменить его. 14 декабря депутаты объявили Юну импичмент. В начале апреля 2025-го его утвердил Конституционный суд страны.

15 января 2025 года Юн Сок Ёль был арестован. Это произошло со второй попытки - первая была отражена президентской охраной. Суд постановил арестовать экс-главу страны, но уже 8 марта удовлетворил ходатайство защиты и отпустил его из-под стражи. Однако уже в июле Юна вновь арестовали.

