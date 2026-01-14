США запросили у Европы разведданные по целям в Иране 14.01.2026, 10:59

Вашингтон может принять меры против ответственных за насилие в отношении протестующих.

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к европейским странам за разведданными о целях на территории Ирана

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным источников издания из числа европейских чиновников, представители администрации Трампа 12 января попросили их страны поделиться разведданными о возможных целях на территории Ирана.

Один из европейских чиновников отметил, что Вашингтон вряд ли нанесет удары по ядерным объектам, но может принять меры против руководителей организаций, ответственных за насилие на протестах в Иране.

В то же время, по информации источников Politico, возможности США по силовому воздействию на Иран существенно ограничены.

Как отмечает издание, американские военные корабли и личный состав, которые когда-то были в распоряжении администрации президента США на Ближнем Востоке, были переброшены в Карибский бассейн.

«Президент по-прежнему может отдать приказ о нанесении воздушного удара по руководству Ирана или по военным объектам, но его выбор существенно сокращен даже по сравнению с июнем прошлого года, когда США нанесли удар по иранским ядерным объектам», - пишет Politico.

Кроме того, как отмечает издание, администрация Трампа должна будет согласовать планы возможного применения силы с Конгрессом, что также ограничивает ее возможности.

