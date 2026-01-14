закрыть
Премьер Японии и президент Южной Кореи вместе сыграли на барабанах

3
  • 14.01.2026, 13:37
  • 2,476
Премьер Японии и президент Южной Кореи вместе сыграли на барабанах

Видеохит.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен удивили публику необычным завершением официальных переговоров в Токио. После формальной части встречи лидеры двух стран приняли участие в совместной барабанной сессии под хиты K-pop, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).

На распространенном канцелярией премьер-министра видео Такаити и Ли, одетые в одинаковые синие спортивные костюмы, сидят рядом и играют на барабанах под популярные композиции, включая Dynamite группы BTS. Неожиданный музыкальный момент резко контрастировал с традиционно сдержанным форматом дипломатических встреч.

Как сообщается, идея принадлежала Санаэ Такаити, которая в прошлом увлекалась игрой на барабанах. Президент Ли отметил, что давно мечтал попробовать себя в таком формате, и поблагодарил японского премьера за возможность. По его словам, совместная игра стала символом того, как Япония и Южная Корея могут «шаг за шагом находить общий ритм и выстраивать доверие».

Неформальная сцена последовала за переговорами, на которых стороны обсудили вопросы безопасности, культурного сотрудничества и перспективы более стабильных двусторонних отношений. Наблюдатели отмечают, что подобный жест может стать сигналом стремления двух стран смягчить тон диалога и укрепить взаимопонимание на фоне сложной истории отношений.

Музыкальный эпизод быстро разошелся в соцсетях, вызвав живую реакцию пользователей и став редким примером того, как дипломатия может принимать неожиданно легкую и живую форму.

