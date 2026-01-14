закрыть
Цены в Беларуси вышли из-под контроля

  • 14.01.2026, 13:51
Цены в Беларуси вышли из-под контроля

Инфляция отказалась слушаться правительство.

Чем хороши планы белорусского правительства, так это тем, что они никому не мешают. Экономика — отдельно, а планы — тоже отдельно. На этот год власти планировали, что инфляция будет не больше 5%. А сейчас радуются тому, что она внезапно оказалась меньше 7%. Правда, заслуги властей тут минимальны. Несмотря на все ценовое регулирование, главная заслуга в замедлении белорусской инфляции принадлежит российскому Центробанку. Но это не мешает правительству и дальше планировать, пишет planmedia.io.

По данным Белстата, годовая инфляция в Беларуси в декабре замедлилась до 6,8 процента. Месяц назад она составляла 7%. Цены на продукты выросли на 9%. На непродовольственные товары — увеличились всего на 3%. И хотя план на этот год был обеспечить инфляцию ниже 5%, власти начали гордиться своими достижениями заранее.

«Видим уже в конце года определенное снижение проинфляционных факторов. Не выйдем в 2025 году за 7 процентов», — говорил в интервью белорусскому телевидению глава Нацбанка Роман Головченко еще 29 декабря.

Правда, есть нюанс. Замедление инфляции в Беларуси подозрительно совпало с аналогичными процессами в России. За неделю с 16 по 22 декабря годовая инфляция в России замедлилась до 5,98 процента по сравнению с 6,08 неделей ранее. Так что совпадение заметил даже глава беларуского Нацбанка.

«За три недели декабря во многом на это оказало влияние дезинфляционное воздействие со стороны российской экономики», — сказал он.

Но главное не в том, кому принадлежат заслуги. Главное, кто потом может отчитаться о достижениях. МАРТ уже составил для цен четкий помесячный план, как они должны расти в 2026 году. Начиная с роста на 0,7 процента в январе и заканчивая семью процентами по итогам января-декабря.

«Мы намерены жестко выдерживать планы по инфляции. Я буду очень настаивать или принимать все меры для того, чтобы мы не вышли за 5 процентов», — пообещал Головченко.

То есть, достаточно было инфляции в России слегка припасть, чтобы у белорусского Нацбанка опять появились грандиозные планы. Пятипроцентная инфляция снова оказалась в игре. А если Россия вдруг не оправдает ожиданий, то планы всегда можно и отменить. Все равно эти планы никому не мешают и не на что не влияют.

