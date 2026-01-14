закрыть
14 января 2026, среда, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Три силы, которые повлияют на судьбу постреволюционного Ирана

  • 14.01.2026, 20:15
  • 2,120
Три силы, которые повлияют на судьбу постреволюционного Ирана

Армия и народ определят, какой путь выберет страна.

Иран стоит на пороге исторических перемен. Три параллельных процесса – старение верховного лидера, рост влияния Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и потеря доверия общества – определяют будущее страны, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Первый фактор – возрастной. Верховный лидер Али Хаменеи близок к 90 годам, и его смерть неизбежна. Однако смерть Хаменеи сама по себе не приведет к демократии, политическая система давно подготовила почву для передачи власти военным структурам.

Второй фактор – усиление КСИР. Корпус стал не просто параллельной армией, а самостоятельной силой, контролирующей экономику, стратегическое оружие и региональные операции. После ухода Хаменеи теократия, вероятно, уступит место военной диктатуре, где главное – власть через силу и контроль, а религиозные символы останутся лишь прикрытием.

Третий фактор – кризис социального договора. Молодежь и широкие слои общества больше не считают исламскую республику своим государством. Протесты и разочарование усиливаются экономическими и инфраструктурными проблемами, а авторитарная принужденная мобилизация все меньше работает. Судьба Ирана теперь во многом зависит от действий США и позиции регулярной армии Artesh: если она встанет на сторону народа, события могут развиваться иначе.

Дополнительно остаются неизвестные переменные: этнические противоречия внутри страны и возможная позиция обычных вооруженных сил. После падения Хаменеи Иран может стать не только военной диктатурой, но и государством, где интересы персов и этнических меньшинств будут противостоять друг другу, как это было в бывшем СССР.

Постреволюционный Иран формируется тремя невидимыми, но решающими силами: возрастом лидера, военной мощью КСИР и социальным давлением общества. От того, кто удержит оружие и контроль в критический момент, зависит судьба страны.

Сейчас Тегеран стоит на пороге перемен, где смерть, армия и народ определят, какой путь выберет Иран.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип