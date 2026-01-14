Три силы, которые повлияют на судьбу постреволюционного Ирана 14.01.2026, 20:15

Армия и народ определят, какой путь выберет страна.

Иран стоит на пороге исторических перемен. Три параллельных процесса – старение верховного лидера, рост влияния Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и потеря доверия общества – определяют будущее страны, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Первый фактор – возрастной. Верховный лидер Али Хаменеи близок к 90 годам, и его смерть неизбежна. Однако смерть Хаменеи сама по себе не приведет к демократии, политическая система давно подготовила почву для передачи власти военным структурам.

Второй фактор – усиление КСИР. Корпус стал не просто параллельной армией, а самостоятельной силой, контролирующей экономику, стратегическое оружие и региональные операции. После ухода Хаменеи теократия, вероятно, уступит место военной диктатуре, где главное – власть через силу и контроль, а религиозные символы останутся лишь прикрытием.

Третий фактор – кризис социального договора. Молодежь и широкие слои общества больше не считают исламскую республику своим государством. Протесты и разочарование усиливаются экономическими и инфраструктурными проблемами, а авторитарная принужденная мобилизация все меньше работает. Судьба Ирана теперь во многом зависит от действий США и позиции регулярной армии Artesh: если она встанет на сторону народа, события могут развиваться иначе.

Дополнительно остаются неизвестные переменные: этнические противоречия внутри страны и возможная позиция обычных вооруженных сил. После падения Хаменеи Иран может стать не только военной диктатурой, но и государством, где интересы персов и этнических меньшинств будут противостоять друг другу, как это было в бывшем СССР.

Постреволюционный Иран формируется тремя невидимыми, но решающими силами: возрастом лидера, военной мощью КСИР и социальным давлением общества. От того, кто удержит оружие и контроль в критический момент, зависит судьба страны.

Сейчас Тегеран стоит на пороге перемен, где смерть, армия и народ определят, какой путь выберет Иран.

