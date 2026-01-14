закрыть
Запасы нефти в США выросли

  • 14.01.2026, 22:52
  • 1,006
Запасы нефти в США выросли

Вопреки прогнозам аналитиков.

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю неожиданно выросли на 3,39 млн баррелей. Об этом сообщает министерство энергетики страны.

Рост произошел на фоне прогнозов аналитиков, которые ожидали снижения запасов на 2,2 млн баррелей. Одновременно с этим запасы бензина увеличились на 8,98 млн баррелей, в то время как резервы дистиллятов незначительно снизились на 29 тысяч баррелей.

12 января пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что 31 миллион баррелей нефти направляется из Венесуэлы в Соединенные Штаты.

