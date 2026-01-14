Запасы нефти в США выросли 14.01.2026, 22:52

1,006

Вопреки прогнозам аналитиков.

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю неожиданно выросли на 3,39 млн баррелей. Об этом сообщает министерство энергетики страны.

Рост произошел на фоне прогнозов аналитиков, которые ожидали снижения запасов на 2,2 млн баррелей. Одновременно с этим запасы бензина увеличились на 8,98 млн баррелей, в то время как резервы дистиллятов незначительно снизились на 29 тысяч баррелей.

12 января пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что 31 миллион баррелей нефти направляется из Венесуэлы в Соединенные Штаты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com