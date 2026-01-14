закрыть
15 января 2026, четверг, 0:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Индия призвала своих граждан покинуть Иран

  • 14.01.2026, 23:06
Индия призвала своих граждан покинуть Иран

Накануне с такой же рекомендацией для американцев и союзников США выступил Трамп.

Индия обратилась к своим гражданам с призывом покинуть Иран. Такая рекомендация содержится в заявлении посольства Индии в Тегеране, которое опубликовано в соцсети Х.

«В продолжение рекомендаций, опубликованных правительством Индии 5 января 2026 года, и ввиду развивающейся ситуации в Иране, гражданам Индии, находящимся в настоящее время в Иране (студентам, паломникам, бизнесменам и туристам), рекомендуется покинуть Иран любыми доступными видами транспорта, включая коммерческие рейсы», — говорится в заявлении.

В посольстве призвали индийцев проявлять осторожность, избегать мест проведения протестов или демонстраций и следить за местными СМИ.

Накануне с такой же рекомендацией для американцев и союзников США выступил президент Дональд Трамп, а также Канада, Новая Зеландия, Ирландия, Япония, Германия и Франция.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип