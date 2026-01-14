В Ливии мужчина получил телефоны Nokia, заказанные им 16 лет назад 14.01.2026, 23:30

1,024

Задержка поставки была связана с политическими потрясениями и вооруженным конфликтом в стране.

В Ливии торговец спустя почти 16 лет получил партию мобильных телефонов Nokia, заказанную еще в 2010 году. Задержка поставки была связана с политическими потрясениями и вооруженным конфликтом в стране, пишет The Indian Express.

По словам мужчины, партия была передана местному посреднику в 2010 году, однако так и не дошла до получателя из-за резкого обострения обстановки и последовавшей гражданской войны. При этом, как утверждается, отправитель и получатель находились в Триполи всего в нескольких километрах друг от друга.

«Наверное, товар облетел мир и вернулся», — прокомментировал покупатель.

Пользователи соцсетей высказывали разные мнения — от ироничных комментариев о телефонах «без трекеров» до предположений, что сегодня эти устройства могут заинтересовать коллекционеров. Некоторые также отметили, что сам факт получения груза спустя годы — редкий случай на фоне утрат, связанных с военным конфликтом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com