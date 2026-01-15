В Уганде проходят выборы: в стране отключен интернет 3 15.01.2026, 12:54

Действующий президент отменил возрастной ценз и ограничения по количеству сроков.

В Уганде в четверг, 15 января, открылись избирательные участки, однако голосование сопровождается серьезными организационными проблемами и отключением интернета по всей стране. В столице Кампале на ряде участков голосование не началось вовремя из-за сбоев в работе биометрических систем идентификации, что, по мнению наблюдателей, связано с сетевым блэкаутом, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Действующий президент Йовери Мусевени, которому 81 год и который правит страной почти 40 лет, баллотируется на седьмой срок. Его главным соперником считается популярный певец и оппозиционный политик Боби Вайн (Роберт Кьягуланьи), 43 года.

Вайн обещает бороться с коррупцией и провести масштабные реформы, тогда как Мусевени позиционирует себя как гарант стабильности и развития. Предвыборная кампания проходила на фоне жалоб на давление на оппозицию: сторонники Вайна сообщали о задержаниях и применении силы.

Накануне дня голосования власти отключили интернет, объяснив это необходимостью предотвратить дезинформацию и насилие. ООН назвала это решение «крайне тревожным», а оппозиция — попыткой помешать фиксации возможных нарушений.

Amnesty International заявила, что силы безопасности ведут «жестокую кампанию репрессий», указав на оппозиционный митинг 28 ноября на востоке Уганды, где военные заблокировали выходы и открыли огонь по сторонникам, в результате чего один человек погиб.

Мусевени на своем заключительном митинге во вторник призвал избирателей массово прийти на выборы.

«Вы! Идите и голосуйте! Любой, кто попытается помешать вашей свободе, будет раздавлен. Это говорю вам я. Мы готовы положить конец этой недисциплинированности», — заявил он.

Мусевени ранее воспользовался конституционными поправками, чтобы отменить возрастные ограничения и ограничения по количеству сроков для президента. На выборах 2021 года он набрал 59% голосов против 35% у Вайна, который не признал итоги, заявив о фальсификациях.

Одновременно с президентскими выборами угандийцы выбирают новый парламент из 353 депутатов. Для многих избирателей ключевой темой остается экономика, при молодой структуре населения стране не хватает рабочих мест, сохраняются проблемы с инфраструктурой, образованием и здравоохранением.

Безопасность в Кампале усилена, на улицах дежурят патрули и бронетехника. Некоторые жители столицы предпочли уехать в сельские районы, считая их более безопасными.

Участки закроются в 16:00 по местному времени, а итоги президентских выборов ожидаются к субботе.

