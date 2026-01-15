закрыть
Reuters: Протесты в Иране сулят проблемы Китаю

  • 15.01.2026, 19:03
Пекину предстоит сделать сложный выбор.

Антиправительственные протесты в Иране могут серьезно подорвать стратегические отношения между Пекином и Тегераном, став серьезным вызовом для внешнеполитических и экономических планов Китая, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Иран остается крупнейшим торговым партнером Китая в регионе, несмотря на жесткие санкции США. В 2025 году Китай импортировал в среднем около 1,38 миллиона баррелей иранской нефти в день, что составляет около 12 % его общего импорта нефти.

В 2021 году Пекин объявил о планах инвестировать в Иран до $400 млрд в рамках инициативы «Пояс и путь», включая проект нефтепровода Кавказ–Иран–Пакистан стоимостью $280 млрд, а в мае 2025 года между странами был запущен прямой железнодорожный маршрут, сокращающий транспортное время до Ближнего Востока и Европы. Эти шаги укрепляли экономическое сотрудничество и усиливали роль Ирана как важной транзитной страны для китайской торговли.

Однако последние международные события усложнили пекинскую стратегию. Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном, что огорчило Пекин и других партнеров Ирана. Этот шаг направлен на изоляцию Тегерана в ответ на жестокое подавление протестов, но может также осложнить торговые отношения Китая с США.

Беспорядки в Иране и возможные изменения режима могут лишить Китай «всестороннего стратегического партнера» в регионе, что стало бы серьезной потерей после неудач в других союзах, например с Венесуэлой. Потенциальные изменения в Иране создают для Пекина сложный выбор между сохранением экономических интересов в регионе и необходимостью балансировать отношения с Вашингтоном.

Эксперты считают, что дальнейшее развитие событий потребует от Китая тонкой дипломатической стратегии, чтобы защитить свои инвестиции и поставки энергии, не усугубляя напряженность с США и другими мировыми игроками.

