15 января 2026, четверг, 20:26
Лидер Европейской народной партии: Центристам в ЕС необходимо сместиться вправо

  • 15.01.2026, 19:38
Манфред Вебер

Чтобы отразить новую политическую реальность в Европе.

Центристским силам Евросоюза необходимо сместиться вправо, чтобы отразить новую политическую реальность в Европе. Об этом заявил лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, пишет Politico.

Вебер выразил уверенность, что результаты выборов в Европарламент в 2024 году, изменившие расстановку сил в ЕП в пользу правых партий, «должны быть отражены и воплощены».

Он уверен, что таким образом в европейской политике удастся остановить популизм и антивоенные настроения.

