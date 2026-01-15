Лидер Европейской народной партии: Центристам в ЕС необходимо сместиться вправо 15.01.2026, 19:38

Манфред Вебер

Чтобы отразить новую политическую реальность в Европе.

Центристским силам Евросоюза необходимо сместиться вправо, чтобы отразить новую политическую реальность в Европе. Об этом заявил лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, пишет Politico.

Вебер выразил уверенность, что результаты выборов в Европарламент в 2024 году, изменившие расстановку сил в ЕП в пользу правых партий, «должны быть отражены и воплощены».

Он уверен, что таким образом в европейской политике удастся остановить популизм и антивоенные настроения.

