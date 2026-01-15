закрыть
Глава МИД Гренландии расплакалась из-за США во время интервью

3
  • 15.01.2026, 20:08
  • 1,978
Глава МИД Гренландии расплакалась из-за США во время интервью
Вивиан Моцфельдт

Эмоции опытного и сдержанного политика выплеснулись наружу после встречи в Белом доме.

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после встречи с представителями администрации США в Белом доме. Об этом сообщает гренландская радиостанция (KNR https://knr.gl/da/knr-radio).

«Моцфельдт вышла в прямой эфир на радио KNR — и здесь эмоции этого опытного и сдержанного политика выплеснулись наружу», — говорится в сообщении.

Дипломата спросили, смогла ли она сохранить спокойствие во время встречи с представителями США, и ее голос почти задрожал. Моцфельдт также рассказала журналистам, что ее ведомство активно работало над подготовкой к переговорам и созданием возможности для гренландцев «жить в безопасности». По ее словам, после встречи давление со стороны Вашингтона только усилилось.

14 января министры иностранных дел Дании и Гренландии встретились в Белом доме с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом. Встреча «не смогла развеять угрозы со стороны США». Однако дипломаты договорились о создании рабочей группы для обсуждения способов укрепления безопасности в Арктике.

