16 января 2026, пятница, 9:04
В оккупированном Бердянске наступил блэкаут

  • 16.01.2026, 8:35
В оккупированном Бердянске наступил блэкаут

Пылает электроподстанция, город остался без света.

В ночь на 16 января была поражена подстанция «Морозовская», расположенная во временно оккупированном Бердянске, в результате чего на энергообъекте вспыхнул пожар.

Сам город остался без света, пишет телеграмм-канал «Exilenova+», который обнародовал соответствующее видео.

«Оккупированный Бердянск тоже без света. Горит подстанция «Морозовская», — говорится в подписи к обнародованным кадрам.

На самом видео видно огромный столб огня, поднимающийся на подстанции, а также густой дым, накрывающий город.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по подстанции «Морозовская в Бердянске».

