Бывшему президенту Южной Кореи объявили приговор 1 16.01.2026, 10:49

1,590

Юн Сок Ель

Прокуроры требовали смертную казнь.

Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля осудили. Его признали виновным в препятствовании правосудию и фальсификации документов при попытке захвата власти.

Об этом сообщает Reuters.

В пятницу, 16 января, районный суд Сеула огласил первый приговор экс-президенту Юн Сок Елю, назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Главным пунктом обвинения стало препятствование силовикам в исполнении ордера на его арест после резонансных событий декабря 2024 года.

В чем именно его признали виновным

Судья подтвердил, что бывший глава государства сознательно мешал правоохранительным органам выполнять их обязанности. Кроме препятствования правосудию, в деле зафиксирован ряд других тяжких нарушений:

Фальсификация официальных документов, которые готовились для легализации военного положения.

Игнорирование судебных требований, обязательных для введения особого правового режима.

Злоупотребление властью при попытке ввести военное положение в декабре прошлого года.

Это решение суда является первым уголовным приговором в ряде дел, связанных с неудачной попыткой Юна удержать власть силовым путем. Однако точка в деле еще не поставлена, поскольку сторона защиты имеет право на обжалование вердикта в апелляционном порядке.

Прокуроры требовали смертную казнь

Во время финальных слушаний в Центральном суде Сеула сторона обвинения настаивала на самом суровом наказании - смертной казни. Спецпрокурор Чо Ын Сук назвал Юн Сок Еля «главарем восстания», который пытался узурпировать власть, установив контроль над судебной и законодательной ветвями.

Попытка переворота в декабре 2024 года провалилась: военные не смогли заблокировать парламент из-за массового сопротивления граждан, и уже через шесть часов президент был вынужден отменить военное положение.

После фиаско Юн ушел в отставку под давлением импичмента, а впоследствии был арестован по подозрению в государственной измене. Процесс задержания сопровождался столкновениями, поскольку охрана экс-президента сопротивлялась силовикам.

Несмотря на временное освобождение под залог в марте, уже в июле 2025 года его снова отправили под стражу. Кроме мятежа, Юну инкриминируют помощь враждебному государству, в частности вероятное сотрудничество с режимом КНДР.

Напомним, команда специального прокурора настаивала на наказании в виде 10 лет лишения свободы.

В обвинительном заключении говорится о том, что экс-президент совершил «тяжкое преступление», фактически использовав государственные институты для сокрытия и оправдания собственных действий.

Судебный процесс над Юн Сок Елем стал лишь третьим случаем в истории Южной Кореи, когда оглашение приговора экс-главе государства транслировали в прямом эфире. Сейчас бывший президент является фигурантом восьми уголовных производств.

Кроме дела о попытке государственного переворота, ему инкриминируют ряд коррупционных эпизодов, а также обвиняют в причастности к трагической гибели морского пехотинца, произошедшей в 2023 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com