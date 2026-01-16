Япония передала селу на Киевщине модульные дома
С солнечными панелями и Starlink.
Японская частная компания Daiwatech передала селу Озера Гостомельской громады в Киевской области два модульных энергонезависимых дома. Они предназначены для двух семей медицинских работников, которые потеряли жилье в результате войны, сообщило Министерство развития громад и территорий.
Жилье передали Центру первичной медико-санитарной помощи Гостомельского поселкового совета для обеспечения потребностей громады и внутренне перемещенных лиц.
Церемония передачи состоялась при участии посла Японии в Украине Масаши Накагоме, представителей министерства, областной и местной власти.
Эти модульные дома обеспечивают полную энергонезависимость благодаря использованию солнечных панелей и инверторов.
При строительстве использованы инновационные японские материалы: специальное штукатурное покрытие с антивирусными и антибактериальными свойствами, которое также регулирует влажность в помещении.
Кроме того, каждый дом оборудован системой Starlink для бесперебойной связи.
Проект, реализованный при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA), может стать прототипом для будущего массового производства модульного жилья в Украине с возможным привлечением местных производителей, считают в Минразвития.
«Благодаря работе Японско-украинской платформы JUPITeR наше партнерство вышло на новый уровень, открыв путь для привлечения японского бизнеса и передовых инженерных решений в процесс нашего восстановления», – отметила заместитель министра Марина Денисюк.
По ее словам, восстановление жилья является одним из ключевых приоритетов сотрудничества Минразвития с правительством Японии и JICA на 2026 год. И этот проект – «прекрасный пример того, как опыт Японии в восстановлении после катастроф становится инструментом для устойчивого развития украинских громад».