В угледобывающем регионе РФ перестали платить зарплаты медикам 6 16.01.2026, 18:16

1,626

Из-за «чудовищного дефицита» бюджета.

Медработники Кузбасса, ставшего рекордсменом по объему «дыры» в бюджете среди регионов на фоне кризиса угольной отрасли, массово жалуются на невыплату и сокращение зарплат, обратил внимание «Сибирский экспресс». Ранее без денег перед новогодними праздниками остались работники бюджетной сферы Хакасии, еще одного терпящего бедствие угледобывающего региона.

По словам сотрудников одной из горбольниц Кемерово, в декабре они получили лишь аванс, оставшись без премий, а январская зарплата не пришла вовремя. «Моя жена врач. Получила за декабрь 13 тысяч», — написал один из подписчиков местного паблика. Руководство ссылается на «задержку финансирования» местного фонда ОМС, а Минздрав региона заявляет, что зарплата в медучреждениях выплачивается «согласно графика оплаты труда в полном объеме».

Также в январе задержали выплаты медработникам в Анжеро-Судженске. «Зарплата должна быть сегодня, 15.01.26, но в лучшем случае ее дадут 21.01. Как нам платить по счетам и на что жить? Учитывая, что аванс был 15 тыс. рублей», — пожаловались медработники. Кузбасский минздрав сообщил о принятии ведомством «всех необходимых мер для решения вопроса» о выплатах медикам, которые запланированы на 16 января.

Еще одна жалоба поступила от медсестры Кузбасского клинцентра охраны здоровья шахтеров им. святой великомученицы Варвары в Ленинске-Кузнецком, главврач которого Евгений Ещин был арестован в октябре по обвинению в коррупции.

Пострадавшая сообщила, что ее зарплату урезали «почти на 20%» без какого-либо допсоглашения. «Заработная плата выплачивается с задержками <…> а если выплачивается, то без допвыплаты за задержку». По словам медработницы, ей «ни разу не выплатили доплату за молодого специалиста», а по итогам 2025-го в отличие от предыдущего года медперсоналу и врачам клиники не выдали премии. «Беспредел творится давно, однако все об этом молчат, поскольку руководство постоянно запугивает сотрудников возможным увольнением. Люди молчат и терпят, потому что альтернативы работе фактически нет», — заключила она.

В 2025 году власти Кемеровской области резко сократили расходы на фоне обрушения налоговых поступлений в региональную казну от предприятий углепрома, который является основой экономики Кузбасса. По данным правительства, за 11 месяцев 2025 года объем полученного от угольщиков налога на прибыль составил 1,8 млрд руб., тогда как в 2024-м он достигал 5,3 млрд, а в 2023-м — 46,7 млрд. Размер доходов казны от налога на добычу полезных ископаемых рухнул более чем вдвое по сравнению с 2024 годом, составив 2,9 млрд руб. (против 7,7 млрд годом ранее и 17,7 млрд руб. в 2023-м). В декабре губернатор региона Илья Середюк говорил, что три четверти горнодобывающих предприятий Кузбасса работают в убыток.

Согласно отчету Минфина Кузбасса, областной бюджет в 2025 году был сведен с дефицитом в 55,7 млрд руб. при расходах в 255,8 млрд руб. Власти сократили расходы казны на 14,2% (до 298,2 млрд руб.). Налог на прибыль сократился почти на 45%, с 43,3 млрд руб. до 29,9 млрд руб.

По словам экономиста Натальи Зубаревич, «дыра» в казне Кузбасса в 2025 году стала самой большой среди 60 регионов, у которых имел место дефицит бюджета. «У всех плохо, а у вас чудовищный дефицит. Помочь, можно было бы межбюджетными трансферами, но они у вас сократились на 30%», — констатировала эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com