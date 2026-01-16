закрыть
16 января 2026, пятница
Более половины американцев посчитали провальным первый год второго срока Трампа

  • 16.01.2026, 18:39
Более половины американцев посчитали провальным первый год второго срока Трампа

Опубликованы результаты опроса для CNN.

Большинство американцев считают неудачным первый год второго президентского срока Дональда Трампа, следует из опроса компании SSRS для CNN. По данным исследования, 58% респондентов назвали этот период провальным.

Согласно опросу, лишь 36% американцев считают, что Трамп руководствуется «правильными» приоритетами — против 45% в начале срока. При этом 58% опрошенных заявили, что действия президента выходят за рамки его полномочий. Значительная доля общества не уверена, что президент действует в интересах граждан, и лишь около трети придерживаются противоположного мнения.

Ключевой проблемой для американцев остается экономика. Ее главной темой называют почти вдвое чаще, чем любую другую. По мнению 55% респондентов, политика Дональда Трампа ухудшила экономическое положение в стране, а 64% считают, что он сделал недостаточно для снижения цен. Даже среди республиканцев и сторонников движения «Make America Great Again» значительная доля полагает, что президенту следовало бы делать больше.

Опрос проводился 9–12 января среди 1 209 совершеннолетних американцев онлайн и по телефону. Погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

Уровень одобрения деятельности Трампа по опросу Reuters/Ipsos составляет 39%. При этом он сохраняет прочную поддержку собственной базы (почти девять из десяти республиканцев одобряют его работу), но практически не имеет поддержки среди демократов и независимых избирателей. Только 29% независимых, а также около 30% латиноамериканцев и граждан младше 35 лет оценивают его президентство положительно.

