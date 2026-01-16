Более половины американцев посчитали провальным первый год второго срока Трампа 1 16.01.2026, 18:39

Опубликованы результаты опроса для CNN.

Большинство американцев считают неудачным первый год второго президентского срока Дональда Трампа, следует из опроса компании SSRS для CNN. По данным исследования, 58% респондентов назвали этот период провальным.

Согласно опросу, лишь 36% американцев считают, что Трамп руководствуется «правильными» приоритетами — против 45% в начале срока. При этом 58% опрошенных заявили, что действия президента выходят за рамки его полномочий. Значительная доля общества не уверена, что президент действует в интересах граждан, и лишь около трети придерживаются противоположного мнения.

Ключевой проблемой для американцев остается экономика. Ее главной темой называют почти вдвое чаще, чем любую другую. По мнению 55% респондентов, политика Дональда Трампа ухудшила экономическое положение в стране, а 64% считают, что он сделал недостаточно для снижения цен. Даже среди республиканцев и сторонников движения «Make America Great Again» значительная доля полагает, что президенту следовало бы делать больше.

Опрос проводился 9–12 января среди 1 209 совершеннолетних американцев онлайн и по телефону. Погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

Уровень одобрения деятельности Трампа по опросу Reuters/Ipsos составляет 39%. При этом он сохраняет прочную поддержку собственной базы (почти девять из десяти республиканцев одобряют его работу), но практически не имеет поддержки среди демократов и независимых избирателей. Только 29% независимых, а также около 30% латиноамериканцев и граждан младше 35 лет оценивают его президентство положительно.

