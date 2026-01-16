В 2025-ом году три тысячи белорусов попросили международной защиты в Польше 16.01.2026, 19:20

Фото: charter97.org

Это почти на треть меньше, чем в 2024-ом году.

В 2025-ом году 2993 белоруса попросили о международной защите в Польше. Это почти на треть меньше, чем в 2024 году, следует из статистики миграционного портала страны, пишет Most.

Защиту (в форме статуса беженца или дополнительной защиты) получили 1737 граждан Беларуси. Это тоже на треть меньше, чем годом ранее.

Белорусам по-прежнему отказывают нечасто. За весь прошлый год негативные решения получили только 112 человек. То есть отказы вынесли менее чем по 6% рассмотренных дел белорусов. Рассмотрение еще 180 дел приостановили, это 9% всех случаев.

Всего в 2025 году Польша предоставила международную защиту 3,7 тыс. иностранцам. Белорусы — самая крупная группа получателей. На втором месте — украинцы (1,5 тыс.)

Но с определенного момента гражданам Украины практически перестали давать защиту. Отказы получили 2,8 тыс. украинцев. Управление по делам иностранцев несколько раз выпускало разъяснения, что война в Украине и страх перед призывом в армию не являются основаниями для признания международной защиты. А основные вопросы военных беженцев решает механизм временной защиты.

