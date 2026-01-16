США перебрасывают к Ирану авианосец в ожидании решения Трампа 16.01.2026, 23:51

Эти перемещения являются частью того, что официальные лица описали как процесс «формирования сил».

На фоне массовых протестов в Иране и жестких заявлений президента США Дональда Трампа в отношении иранского режима Вашингтон перебрасывает на Ближний Восток авианосец.

Об этом информирует Fox News со ссылкой на военные источники.

По их словам, наращивание американского военного присутствия призвано расширить набор опций для Белого дома в случае принятия решения о нанесении ударов по Ирану.

Одновременно США готовят переброску дополнительных сил по воздуху и суше, а также усиление противоракетной обороны.

Планируется размещение систем ПВО для защиты американских баз и Израиля. По словам одного из источников, если хозяин Белого дома отдаст приказ о применении силы, речь пойдет о «чем-то ином – более агрессивном», чем предыдущие военные операции США в регионе.

Источник рассказал, что в Вашингтоне готовят ряд сценариев, которые будут зависеть от того, как иранский режим будет действовать в ближайшие дни.

Сейчас в зоне ответственности Центрального командования США в ближневосточном регионе находятся около 30 тысяч американских военнослужащих.

Два дополнительных авианосца, находящихся вблизи Норфолка и Сан-Диего, в настоящее время не задействованы.

Между тем Трамп в разговоре с журналистами в пятницу прокомментировал сообщения СМИ о том, что страны Персидского залива отговорили его от атаки на Иран.

По словам президента, никто не пытался убедить его отказаться от нанесения удара по Ирану, а он «убедил себя сам».

У главы Овального кабинета также спросили, остается ли в силе его обещание о предоставлении помощи иранским протестующим, на что он ответил: «Посмотрим».

