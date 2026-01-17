закрыть
17 января 2026, суббота, 17:00
Италия задержала судно, заходившее в Новороссийск

Италия задержала судно, заходившее в Новороссийск
Иллюстрационное фото

Из-за нарушения санкций.

Итальянская финансовая гвардия задержала в порту Бриндизи судно, шедшее под флагом одного из островов Океании с грузом в 33 тысячи тонн черных металлов. В ноябре прошлого года оно заходило в порт Новороссийск. Его подозревают в нарушении санкций против России. Об этом сообщает издание Rai News.

«Регламент ЕС 833/2014 и последующие поправки предусматривают запрет на коммерческую деятельность в определенных местах, включая некоторые порты Российской Федерации, а также на импорт определенных категорий товаров, равно как и применение санкций в отношении ряда физических и юридических лиц, включенных в „черный список“», — заявили представители правоохранителей.

В сообщении также говорится, что владелец судна, компания-импортер и некоторые члены экипажа находятся под следствием за обход санкций. Судно было задержано благодаря проверке на таможне: при изучении документов и данных навигационной системы были обнаружены «серьезные несоответствия, фальсификации и изменения в бортовой документации, касающейся мест остановок и погрузочных операций». Так, было установлено, что с 13 по 16 ноября судно находилось в Новороссийске, при этом деактивировав систему AIS, вероятно пытаясь скрыть этот факт.

